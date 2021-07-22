【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 名家專區 07:14 2021/07/22 分享： 港股在上周反彈之後，今周無以為繼，周一再次跌穿28000點水平。另一邊廂，美股亦受到疫情反覆的消息拖累，道指在周一大跌逾700點，面對股市的上落，一眾散戶該如何應對呢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 2021/07/19 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 你可能感興趣 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 00:01 2021/07/19 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 最新專欄文章 【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！ 2021/07/21 【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！ 【本地經濟】晨星胡啟泰：疫情受控帶動地產板塊回暖 2021/07/20 【本地經濟】晨星胡啟泰：疫情受控帶動地產板塊回暖 基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題 2021/07/19 基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 2021/07/17 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單） 2021/07/15 【名家談車股】造車市場是藍海？基金經理李浩德：產業鏈夠大！（附潛在IPO名單） 壟斷 碳中和 李浩德 疫情 受累股 港股 基金 經濟 股票 教育股