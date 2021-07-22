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【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？

名家專區 07:14 2021/07/22

分享：

港股在上周反彈之後，今周無以為繼，周一再次跌穿28000點水平。另一邊廂，美股亦受到疫情反覆的消息拖累，道指在周一大跌逾700點，面對股市的上落，一眾散戶該如何應對呢？

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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