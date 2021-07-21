新特抵買：超高增長 超低PE 名家專區 2021/07/21 分享： 國企指數昨日又跌，但9800點現支持，樂觀可營造「雙底」，後向仍然要睇整固中的A股，股份則考慮績優股，新特能源（01799）中期業績發出盈喜，全年盈利又會有2.8倍增長至26億元人民幣，未來又可維持近 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指守牛熊綫 Delta肆虐股市（第四版） 2021/07/20 恒指守牛熊綫 Delta肆虐股市（第四版） 中字股實力談 - 中電信三喜臨門：回A盈喜增派息 2021/07/20 中電信三喜臨門：回A盈喜增派息 中字股實力談 - 恒指再下試牛熊綫 國指支持保歷加底（第四版） 2021/07/19 恒指再下試牛熊綫 國指支持保歷加底（第四版） 中字股實力談 - 復藥有佳績 因有復必泰 2021/07/17 復藥有佳績 因有復必泰 中字股實力談 - 港股反彈未結束 中期現身懷六甲（第四版） 2021/07/16 港股反彈未結束 中期現身懷六甲（第四版） 新特能源（01799） 中國 商業 指數 服務 銷售 人民幣 產品 行業 A股