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新特抵買：超高增長 超低PE

名家專區 2021/07/21

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國企指數昨日又跌，但9800點現支持，樂觀可營造「雙底」，後向仍然要睇整固中的A股，股份則考慮績優股，新特能源（01799）中期業績發出盈喜，全年盈利又會有2.8倍增長至26億元人民幣，未來又可維持近

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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