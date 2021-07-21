  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (週三) 11:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

租務需求升  商舖空置情況明顯改善

名家專區 11:00 2021/07/21

分享：

疫情緩和下舖位租務加快，連空置一段長時間的舖位亦獲承接。商舖市場經過一年大幅調整後，核心區空置率高似乎已穩定，租金亦見底，只要本地疫情沒反彈，租務情況將向好。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

消費券出籠 商舖市道有力反彈？
2021/06/24
消費券出籠 商舖市道有力反彈？
核心區商舖組合 走向在地化
2021/05/06
核心區商舖組合 走向在地化

你可能感興趣

消費券出籠 商舖市道有力反彈？
08:00 2021/06/24
消費券出籠 商舖市道有力反彈？
核心區商舖組合 走向在地化
03:00 2021/05/06
核心區商舖組合 走向在地化

最新專欄文章

銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢
2021/07/20
銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢
《大叔的愛》的地產效益
2021/07/19
《大叔的愛》的地產效益
納米單位仍然有價有市
2021/07/15
納米單位仍然有價有市
價格低回報高 工廈市場復甦快
2021/07/14
價格低回報高 工廈市場復甦快
換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高
2021/07/13
換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高
疫情 商舖 旺角 銅鑼灣 尖沙咀

下一篇文章

細單位價逼按保上限 上車盤何處尋？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版