租務需求升 商舖空置情況明顯改善 名家專區 11:00 2021/07/21 分享： 疫情緩和下舖位租務加快，連空置一段長時間的舖位亦獲承接。商舖市場經過一年大幅調整後，核心區空置率高似乎已穩定，租金亦見底，只要本地疫情沒反彈，租務情況將向好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 核心區商舖組合 走向在地化 2021/05/06 核心區商舖組合 走向在地化 你可能感興趣 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 08:00 2021/06/24 消費券出籠 商舖市道有力反彈？ 核心區商舖組合 走向在地化 03:00 2021/05/06 核心區商舖組合 走向在地化 最新專欄文章 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 2021/07/20 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 《大叔的愛》的地產效益 2021/07/19 《大叔的愛》的地產效益 納米單位仍然有價有市 2021/07/15 納米單位仍然有價有市 價格低回報高 工廈市場復甦快 2021/07/14 價格低回報高 工廈市場復甦快 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 疫情 商舖 旺角 銅鑼灣 尖沙咀