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中金劉剛：東南亞疫情反彈未影響復工

名家專區 2021/07/21

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東南亞疫情6月下旬再度上行，截止7月15日，馬來西亞每百萬人日均新增確診318人，較6月26日低點增加46%，超過此前高峰，放在全球範圍來看，其水平也已經超過英國每百萬人日均新增的一半。除馬來西亞外，

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撰文 : 劉剛 中金策略分析師

欄名 : 名家觀點

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