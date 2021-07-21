中金劉剛：東南亞疫情反彈未影響復工

東南亞疫情6月下旬再度上行，截止7月15日，馬來西亞每百萬人日均新增確診318人，較6月26日低點增加46%，超過此前高峰，放在全球範圍來看，其水平也已經超過英國每百萬人日均新增的一半。除馬來西亞外，

...