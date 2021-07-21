中金劉剛：東南亞疫情反彈未影響復工 名家專區 2021/07/21 分享： 東南亞疫情6月下旬再度上行，截止7月15日，馬來西亞每百萬人日均新增確診318人，較6月26日低點增加46%，超過此前高峰，放在全球範圍來看，其水平也已經超過英國每百萬人日均新增的一半。除馬來西亞外， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉剛 中金策略分析師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德Simon Webber：風電行業前景最好 2021/07/20 施羅德Simon Webber：風電行業前景最好 【濠賭前景】富達國際：澳門旅遊業現曙光 中國民眾消費力未減 2021/07/17 【濠賭前景】富達國際：澳門旅遊業現曙光 中國民眾消費力未減 新興市場債券的轉捩點？ 2021/07/16 新興市場債券的轉捩點？ 專訪 - 瑞銀胡一帆：中國消費非常看好 2021/07/15 瑞銀胡一帆：中國消費非常看好 富蘭克林鄧普頓Bowers：看好美股五大主題 2021/07/14 富蘭克林鄧普頓Bowers：看好美股五大主題 新冠肺炎疫情 疫苗 東南亞 宏觀分析 投資策略 經濟狀況 歐洲