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港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570

名家專區 2021/07/21

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港交所（00388）近年股價表現明顯跑贏大市，市場紛紛憧憬中國收緊赴海外上市的網絡安全審查後，將導致更多中資公司赴美卻步，港交所因而受惠，股價連日攀升重上500元後昨回順，收報521元，但與上調股票印

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撰文 : 陳韻妍

欄名 : 交易講場

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