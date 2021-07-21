港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570 名家專區 2021/07/21 分享： 港交所（00388）近年股價表現明顯跑贏大市，市場紛紛憧憬中國收緊赴海外上市的網絡安全審查後，將導致更多中資公司赴美卻步，港交所因而受惠，股價連日攀升重上500元後昨回順，收報521元，但與上調股票印 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳韻妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 滴滴踩雷 數據安全即國家安全 2021/07/20 滴滴踩雷 數據安全即國家安全 交易講場 - 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 2021/07/19 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 交易講場 - 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 2021/07/17 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 交易講場 - 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 2021/07/16 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 交易講場 - 銀債下周開賣 專家籲留意4大重點 2021/07/15 銀債下周開賣 專家籲留意4大重點 中國 經濟 成交 港股 美股 目標價 印花稅 市盈率 增持 每股盈利