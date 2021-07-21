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細單位價逼按保上限  上車盤何處尋？

名家專區 09:00 2021/07/21

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樓價回升，細單位造價愈來愈高，一手市場1房平均造價達710.7萬元，日漸逼近800萬元首置按揭保險門檻上限，購買力追入二三綫屋苑。近期市場活躍的購買力，主要仍然是由用家所帶動，受惠於經濟持續反彈好轉，失業率回落，帶動置業需求。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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