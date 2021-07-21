細單位價逼按保上限 上車盤何處尋？ 名家專區 09:00 2021/07/21 分享： 樓價回升，細單位造價愈來愈高，一手市場1房平均造價達710.7萬元，日漸逼近800萬元首置按揭保險門檻上限，購買力追入二三綫屋苑。近期市場活躍的購買力，主要仍然是由用家所帶動，受惠於經濟持續反彈好轉，失業率回落，帶動置業需求。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 2021/07/10 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 2021/07/15 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 你可能感興趣 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 14:00 2021/07/10 樓價指數「5連升」終結 仍有力破頂? 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 12:03 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 01:00 2021/07/15 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 最新專欄文章 專家樓論 - 落後的藍籌屋苑 今日 落後的藍籌屋苑 專家樓論 - 告別劏房 需要11萬個單位 2021/07/20 告別劏房 需要11萬個單位 專家樓論 - 利好因素支持 又到轉按時機 2021/07/19 利好因素支持 又到轉按時機 專家樓論 - 商舖回穩勝商廈 2021/07/19 商舖回穩勝商廈 專家樓論 - 樓價攀升 細戶仍有優勢 2021/07/16 樓價攀升 細戶仍有優勢 按揭保險 新港城 二手市場 一手市場 上車盤 美聯物業 沙田第一城 中原地產