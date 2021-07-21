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葉劉3問柏傲莊事件 港府怎拆彈？

名家專區 2021/07/21

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新世界（00017）的柏傲莊III是97年後的收票王，怎料卻爆出兩幢樓宇混凝土不達標，須拆卸重建。新民黨主席葉劉淑儀今天在立法會提出質詢，要求政府解畫。

涉政府會否調查 港鐵監管責任

立法會今天是暑假休會

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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