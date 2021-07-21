葉劉3問柏傲莊事件 港府怎拆彈？ 名家專區 2021/07/21 分享： 新世界（00017）的柏傲莊III是97年後的收票王，怎料卻爆出兩幢樓宇混凝土不達標，須拆卸重建。新民黨主席葉劉淑儀今天在立法會提出質詢，要求政府解畫。 涉政府會否調查 港鐵監管責任 立法會今天是暑假休會 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 逾210區議員已辭職 剩約20「待DQ」 2021/07/20 逾210區議員已辭職 剩約20「待DQ」 有政戲 - 夏寶龍講話 對特首人選3大啟示 2021/07/19 夏寶龍講話 對特首人選3大啟示 有政戲 - 曾允特首納防賄例 林鄭表明「走數」 2021/07/16 曾允特首納防賄例 林鄭表明「走數」 有政戲 - 國安法周年研討會 夏寶龍劃DQ紅綫？ 2021/07/15 國安法周年研討會 夏寶龍劃DQ紅綫？ 有政戲 - 消費券+司局長換人 民望升有啟示？ 2021/07/14 消費券+司局長換人 民望升有啟示？ 柏傲莊III 葉劉淑儀 立法會 政治 新世界發展（00017） 港鐵公司（00066） 發展局