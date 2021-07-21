電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL

在發達國家，由於本身金融系統較成熟，銀行服務、信用卡等都非常普及，令電子支付不易發展，民眾缺乏誘因學習、改用新事物，推動電子支付如拉牛上樹，難有成效。新冠肺炎疫情卻意外成為強力催化劑，民眾被迫網購，令電子支付發展短時間內突飛猛進。

借疫情東風，近年歐美發展迅速的「先買後付」（Buy Now Pay Later，簡稱BNPL）金融科技模式，可謂站到了風口上，得以騰飛，多間BNPL支付服務商都做得有聲有色，如Affirm（美：AFRM）已於今年初上市，歐洲方面則有瑞典的Klarna，成為歐洲最大的金融科技獨角獸。

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蘋果（Apple）顯然看到商機，想從中分一杯羹，近期有報道指，蘋果將會加入戰團，與Apple Card 的合作夥伴高盛（Goldman Sachs）合作，透過Apple Pay推出BNPL服務。

彭博社報道指，蘋果推出BNPL服務後，用戶透過Apple Pay購物，可分4期付款，用戶每兩周支付一次，無須利息，更長的還款期才須付利息。

既然免息，那金融機構如何賺錢？答案是由商戶支付（當然羊毛出來羊身上，最終或轉嫁消費者），BNPL服務商食水相當深，收費可達交易的5%至6%。

收費雖高，可是分期款付可大大推高購買意慾，尤其較高價的商品，消費者心理上較易接受，多項統計都顯示有助推動成交。

這是有心理學根據的，源於面額效應（denomination effect）的認知偏誤，錢包中同樣有1000元，10張百元鈔票比千元鈔票更易被花掉，故商戶願意支付，蘋果則從中賺取交易費用。

BNPL與信用卡分期付款，本質上非常相似，分期付款等同貸款，這類短期借貸基本上風險可控，惟信用卡業務受到政府制肘，要滿足金融業法規的要求，BNPL的營運方法由於未有政府法律監管，透過大數據作審批，開戶更簡單更快。

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在民眾習慣先未來錢的美國，在疫情助陣下，快速攻城掠地，據統計，在美國由2020年7月38%人曾使用BNPL服務，增至2021年3月的56%，使用服務的人正在增加。

說回蘋果，與Affirm、Klarna等全力專攻BNPL的初創比較，蘋果的BNPL服務只是其中一項分支， 難以同樣的力度及專注度去打仗搶攻，但Apple也有優勢，其Apple Pay支付系統面世多年，美國9成商店都接受Apple Pay，反而Affirm、Paypal等太注重網上，實體零售較弱。

蘋果的iPhone銷售雖仍是收入主力，但鑑於智能手機市場飽，向下趨勢難以扭轉，故大力開拓服務收入。

蘋果轉攻服務收入說了好幾年，未見太大成效，如今佔比僅約2成，要更上一層樓，支付業務或許是關鍵戰場之一， 零售消費畢竟是金融科技的一塊大餅，不容忽視。