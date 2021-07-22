【市場動向】降準後 下半年財政政策會加碼？ 研究報告 08:42 2021/07/22 分享： 7 月 15 日中國貨幣政策全面降準後，興業証券對中國下半年的財政政策或是化解存量債務問題的「窗口期」。最近興業證券推出「貨幣降準後，財政下半年要發力嗎？」報告，對中國2021年財政中期回顧及展望。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【行業分析】高溫推升用電量 煤價料維持強勢 2021/07/21 【行業分析】高溫推升用電量 煤價料維持強勢 【經濟展望】中國下半年地產及出口下行壓力增 2021/07/20 【經濟展望】中國下半年地產及出口下行壓力增 【降準系列】MLF 降息預期落空 市場博弈LPR壓縮成焦點 2021/07/20 【降準系列】MLF 降息預期落空 市場博弈LPR壓縮成焦點 【行業分析】遊戲股表現 「下載」有端倪 2021/07/16 【行業分析】遊戲股表現 「下載」有端倪 【降準系列】股市的致命誘惑 2021/07/08 【降準系列】股市的致命誘惑 中國市場 貨幣政策 市場動向 財政政策 債券 中國 地方政府債券