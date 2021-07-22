【市場動向】降準後 下半年財政政策會加碼？

7 月 15 日中國貨幣政策全面降準後，興業証券對中國下半年的財政政策或是化解存量債務問題的「窗口期」。最近興業證券推出「貨幣降準後，財政下半年要發力嗎？」報告，對中國2021年財政中期回顧及展望。

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