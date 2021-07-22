潤電拓新能源 帶動盈利增長

內地股市回勇，新能源概念股受到追捧，帶動華潤電力（00836）股價昨日突破阻力。而潤電近年加大發展可再生能源業務，是未來盈利每年複合增長17%的動力所在，加上其預測市盈率（PE）只有6倍，息率也有

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