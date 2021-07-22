潤電拓新能源 帶動盈利增長 名家專區 2021/07/22 分享： 內地股市回勇，新能源概念股受到追捧，帶動華潤電力（00836）股價昨日突破阻力。而潤電近年加大發展可再生能源業務，是未來盈利每年複合增長17%的動力所在，加上其預測市盈率（PE）只有6倍，息率也有 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指再失牛熊綫 A股靜待單邊市（第四版） 2021/07/21 恒指再失牛熊綫 A股靜待單邊市（第四版） 中字股實力談 - 新特抵買：超高增長 超低PE 2021/07/21 新特抵買：超高增長 超低PE 中字股實力談 - 恒指守牛熊綫 Delta肆虐股市（第四版） 2021/07/20 恒指守牛熊綫 Delta肆虐股市（第四版） 中字股實力談 - 中電信三喜臨門：回A盈喜增派息 2021/07/20 中電信三喜臨門：回A盈喜增派息 中字股實力談 - 恒指再下試牛熊綫 國指支持保歷加底（第四版） 2021/07/19 恒指再下試牛熊綫 國指支持保歷加底（第四版） 新特能源（01799） 華潤電力（00836） 派息 新能源 用電量 碳中和 板塊