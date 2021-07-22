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基金經理李浩德︰新經濟股政策風險未除

名家專區 2021/07/22

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對於新經濟股的投資前景，鵬格斯資產管理首席投資總監、C基金中國股票基金經理李浩德在接受本報專訪時表示：「整個板塊打緊逆境波，之前主要都是反壟斷，主力改善企業唔去創新，反而走去打壓競爭對手的問題上，是國

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撰文 : 鄭耀宗
陳紫瑩

欄名 : 名家觀點

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