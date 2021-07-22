基金經理李浩德︰新經濟股政策風險未除 名家專區 2021/07/22 分享： 對於新經濟股的投資前景，鵬格斯資產管理首席投資總監、C基金中國股票基金經理李浩德在接受本報專訪時表示：「整個板塊打緊逆境波，之前主要都是反壟斷，主力改善企業唔去創新，反而走去打壓競爭對手的問題上，是國 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭耀宗 陳紫瑩 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金劉剛：東南亞疫情反彈未影響復工 2021/07/21 中金劉剛：東南亞疫情反彈未影響復工 施羅德Simon Webber：風電行業前景最好 2021/07/20 施羅德Simon Webber：風電行業前景最好 【濠賭前景】富達國際：澳門旅遊業現曙光 中國民眾消費力未減 2021/07/17 【濠賭前景】富達國際：澳門旅遊業現曙光 中國民眾消費力未減 新興市場債券的轉捩點？ 2021/07/16 新興市場債券的轉捩點？ 專訪 - 瑞銀胡一帆：中國消費非常看好 2021/07/15 瑞銀胡一帆：中國消費非常看好 中國 經濟 人民幣 阿里巴巴 新經濟 反壟斷 政策受惠股 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 股票