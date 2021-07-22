【名家看內房】房地產有泡沫？「長勝將軍」劉國傑：靠出租突圍！（附名家點評國策）

內房股近月不時傳出債務違約消息，評級機構穆迪早前國內房行業發表展望，預計在內房銷售增長續放緩、內房在岸及離岸債發行額均明顯下降，未來內房企業融資渠道將受限，並在實施集中供地政策之後，加快業內整合。

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