【名家看內房】房地產有泡沫？「長勝將軍」劉國傑：靠出租突圍！（附名家點評國策） 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/22 分享： 內房股近月不時傳出債務違約消息，評級機構穆迪早前國內房行業發表展望，預計在內房銷售增長續放緩、內房在岸及離岸債發行額均明顯下降，未來內房企業融資渠道將受限，並在實施集中供地政策之後，加快業內整合。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 2021/07/19 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 你可能感興趣 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 00:01 2021/07/19 基金名家李浩德 港股有望追落後 跟政策走吼內需 最新專欄文章 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 今日 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！ 2021/07/21 【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！ 【本地經濟】晨星胡啟泰：疫情受控帶動地產板塊回暖 2021/07/20 【本地經濟】晨星胡啟泰：疫情受控帶動地產板塊回暖 基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題 2021/07/19 基金經理李浩德 看好碳中和及內需主題 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 2021/07/17 【科網股前景】基金經理李浩德：要揀政策風險細嘅公司！ 欄目（內容） 穆迪 劉國傑 物業 財富及資產管理 經濟 基金 銷售 商場 商廈