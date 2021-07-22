河南鄭州千年一遇暴雨 經濟衝擊有幾大？

河南省遭遇「千年一遇」連續極端暴雨，人口逾千萬的省會鄭州變成一片汪洋，而未來幾天包括鄭州在內的河南多地仍有暴雨，防汛形勢十分嚴峻。由於河南是全國農業大省、鄭州是南北交通重要樞紐，許多原材料主要產地，隨暴雨持續，今次水災對經濟的衝擊將進一步浮現，值得持續關注。

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