河南鄭州千年一遇暴雨 經濟衝擊有幾大？ 中國 08:00 2021/07/22 分享： 河南省遭遇「千年一遇」連續極端暴雨，人口逾千萬的省會鄭州變成一片汪洋，而未來幾天包括鄭州在內的河南多地仍有暴雨，防汛形勢十分嚴峻。由於河南是全國農業大省、鄭州是南北交通重要樞紐，許多原材料主要產地，隨暴雨持續，今次水災對經濟的衝擊將進一步浮現，值得持續關注。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 中原千年一遇大暴雨讓人揪心 河南今次為何當災？ 2021/07/21 中原千年一遇大暴雨讓人揪心 河南今次為何當災？ 火箭軍出征救災 7省消防馳援河南抗極端暴雨（多圖） 2021/07/21 火箭軍出征救災 7省消防馳援河南抗極端暴雨（多圖） 河南暴雨致多間醫院成「孤島」 供電經徹夜搶修逐漸恢復 2021/07/21 河南暴雨致多間醫院成「孤島」 供電經徹夜搶修逐漸恢復 鄭州暴雨前曾多次預警 專家：應急行動沒有成熟做法 2021/07/21 鄭州暴雨前曾多次預警 專家：應急行動沒有成熟做法 河南暴雨災情慘重 楊冪鹿晗陳偉霆等藝人捐款賑災（組圖） 2021/07/21 河南暴雨災情慘重 楊冪鹿晗陳偉霆等藝人捐款賑災（組圖） 你可能感興趣 中原千年一遇大暴雨讓人揪心 河南今次為何當災？ 17:35 2021/07/21 中原千年一遇大暴雨讓人揪心 河南今次為何當災？ 火箭軍出征救災 7省消防馳援河南抗極端暴雨（多圖） 13:02 2021/07/21 火箭軍出征救災 7省消防馳援河南抗極端暴雨（多圖） 河南暴雨致多間醫院成「孤島」 供電經徹夜搶修逐漸恢復 12:30 2021/07/21 河南暴雨致多間醫院成「孤島」 供電經徹夜搶修逐漸恢復 交通 水災 汽車 中華人民共和國國家發展和改革委員會 日產 煤 經濟 富士康 鄭州市 運輸