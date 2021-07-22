碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股 名家專區 2021/07/22 分享： 內地定下碳中和目標後，減碳成為企業首要任務。內地今年首5個月天然氣需求按年增長17.1%，更出現淡季不淡情況，5月需求仍升17.3%。券商預期，政策推動下，天然氣需求持續強勁，對整個燃氣行業，特別是龍 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 陳韻妍 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570 2021/07/21 港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570 交易講場 - 滴滴踩雷 數據安全即國家安全 2021/07/20 滴滴踩雷 數據安全即國家安全 交易講場 - 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 2021/07/19 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 交易講場 - 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 2021/07/17 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 交易講場 - 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 2021/07/16 阿里騰訊倘生態互通 盤點贏家輸家 碳中和 燃氣股 概念 新奧能源（02688） 華潤燃氣（01193） 昆侖能源（00135） 中國燃氣（00384） 人民幣 美元