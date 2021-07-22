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碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股

名家專區 2021/07/22

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內地定下碳中和目標後，減碳成為企業首要任務。內地今年首5個月天然氣需求按年增長17.1%，更出現淡季不淡情況，5月需求仍升17.3%。券商預期，政策推動下，天然氣需求持續強勁，對整個燃氣行業，特別是龍

...

撰文 : 陳韻妍

欄名 : 交易講場

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