科企富養員工 共富轉型起點

內地互聯網企業經過暴風驟雨強監管蟄伏，近日開始有所行動。半年前還飽受「內卷」、「996」指摘的幾家大廠不是全員漲薪，就是給員工送股票。在國家發展戰略轉向之下，一向嗅覺敏銳的科技企業再次「先知」，成為共

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