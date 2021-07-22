科企富養員工 共富轉型起點 名家專區 2021/07/22 分享： 內地互聯網企業經過暴風驟雨強監管蟄伏，近日開始有所行動。半年前還飽受「內卷」、「996」指摘的幾家大廠不是全員漲薪，就是給員工送股票。在國家發展戰略轉向之下，一向嗅覺敏銳的科技企業再次「先知」，成為共 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中央地方整治 騙財「愛國大V」 2021/07/21 中央地方整治 騙財「愛國大V」 國情知聞 - 內地金融掃黑 打黑保除黑貸 2021/07/20 內地金融掃黑 打黑保除黑貸 國情知聞 - 下半年經濟挑戰 學者關注中美博弈 2021/07/19 下半年經濟挑戰 學者關注中美博弈 國情知聞 - 中國下半年經濟 眾口一詞靠需求 2021/07/17 中國下半年經濟 眾口一詞靠需求 國情知聞 - 美掀數字戰爭 京攘外先安內 2021/07/16 美掀數字戰爭 京攘外先安內 經濟 中國 科技行業 京東集團—SW（09618） 騰訊控股（00700） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 股票