【港股脈博】滙豐下月篤定派中期息 寄望莫過高

滙豐 （00005） 昨日收市後發通告，表明8月2日董事會審議中期業績的同時，將決定派息中期息。筆者並無水晶球，但從英倫銀行上周全面撤銷英國銀行派息限制，以及美國4大銀行接近全面增加派息來看，滙豐派發中期股息近無懸念。





先說英倫銀行上周全面撤銷英國銀行派息限制的決定，是建基於最新「壓力測試」結果，反映即使按經濟顯著倒退的最壞情況分析，英國銀行的風險資本儲備亦足以應付有餘。

美國聯儲局早前亦曾向美國銀行進行同樣的壓力測試，結果與英國央行大致相同，並於6月底率先全面撤銷美國銀行的派息及回購限制。美國4大銀行已全部公布截至6月最新季績，當中富國銀行（美：WFC）大增季度派息一倍至每股0.2美元，美國銀行（美：BOA）及摩根大通（美：JPM）亦增加派息逾一成，只有花旗集團（美：C）每股派息不變。

美國銀行大洒金錢回饋股東，滙豐如要挽留包括退休基金等機構投資者不轉投美國同業，8月宣派中期股息機會極高。

然而，筆者在上周四見報專欄《透視中港美》文章中「買滙豐博收9厘息？ 先弄清派息政策」，在提醒股民滙豐派息政策已轉為與盈利掛鈎，2022年起派息比率目標定於40%至55%水平外，亦已預期8月派息中期息水平不一定符合股東預期。當日文章節錄如下：

至於滙豐最快8月公布中期業績時宣派中期息，筆者則認為上半年業績好淡參半，派息水平可能相對保守。利好發展是隨着本港、英國兩大主要市場經濟及樓市復甦，期間新增貸款及財富管理收入續增，而次季呆壞帳回撥金額，亦料較首季4億美元為多。 滙豐今年5、6月先後撤出美國及法國零售銀行業務，變現虧損合共達33億美元，對次季盈利則有重大短暫負面影響。惟管理層加速重組不賺錢或虧損業務，將資源重新分配在增長相對迅速的中東、亞洲市場，以及財富管理業務，則利好中長綫增長前景，未來兩年派息隨時有驚喜。

以上預測暫維持不變，若8月派發中期息水平低於投資者預期，提防股價短綫震盪。

滙豐中午收報43.35元，升2.4%，相對恒指半日大升480點或近1.8%升幅，仍略為跑贏大市。

重磅藍籌股中，美團（03690）半日勁升3.6%，以280元午收表現最強。惟值得注意的是，美團高位見北水沽盤不絶湧現，在279元賣出價，便見大半沽盤來自滬港通代理「中國投資信息」。

今早港股大升市，港股通半日仍淨沽逾9億元，相信美團、騰訊（00700）仍為北水走資焦點股。

撰文：劉德斌