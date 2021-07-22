不宜過份解讀銀行停做樓花按揭

多家銀行突然暫停恒大 （03333）旗下新盤的樓花按揭申請，事件引起市場哄動。有人甚至以為銀行全面停止樓花按揭，以為對樓市構成嚴重衝擊。其實銀行的舉動只是極個別事件，其他樓花項目按揭沒有影響，不少銀行甚至增加優惠吸納新盤市場的按揭。

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