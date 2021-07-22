不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 名家專區 12:39 2021/07/22 分享： 多家銀行突然暫停恒大 （03333）旗下新盤的樓花按揭申請，事件引起市場哄動。有人甚至以為銀行全面停止樓花按揭，以為對樓市構成嚴重衝擊。其實銀行的舉動只是極個別事件，其他樓花項目按揭沒有影響，不少銀行甚至增加優惠吸納新盤市場的按揭。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 新樓市場 重現按揭呼吸Plan 2020/11/10 新樓市場 重現按揭呼吸Plan 新盤按揭優惠花樣多 疫市要識揀 2020/11/30 新盤按揭優惠花樣多 疫市要識揀 你可能感興趣 新樓市場 重現按揭呼吸Plan 01:00 2020/11/10 新樓市場 重現按揭呼吸Plan 新盤按揭優惠花樣多 疫市要識揀 07:00 2020/11/30 新盤按揭優惠花樣多 疫市要識揀 最新專欄文章 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 2021/07/20 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 《大叔的愛》的地產效益 2021/07/19 《大叔的愛》的地產效益 納米單位仍然有價有市 2021/07/15 納米單位仍然有價有市 價格低回報高 工廈市場復甦快 2021/07/14 價格低回報高 工廈市場復甦快 一手市場 經絡按揭 恆大‧睿峰 恆大‧珺瓏灣2期 長沙灣 滙豐控股（00005） 發展商