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不宜過份解讀銀行停做樓花按揭

名家專區 12:39 2021/07/22

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多家銀行突然暫停恒大 （03333）旗下新盤的樓花按揭申請，事件引起市場哄動。有人甚至以為銀行全面停止樓花按揭，以為對樓市構成嚴重衝擊。其實銀行的舉動只是極個別事件，其他樓花項目按揭沒有影響，不少銀行甚至增加優惠吸納新盤市場的按揭。

...

欄名 : 樓市分析

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