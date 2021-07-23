【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速 研究報告 08:42 2021/07/23 分享： 隨着科技推進電動化汽車成為新寵，電池原材料供應為汽車行業的重中之中。最近行業內再現合作消息，德國企大眾汽車（Volkswagen，VW）宣布與中國電池製造商國軒高科（深：002074）合作，開發建設電池生產基地。平安證券分析，兩企雙方達成戰略合作，國軒高科有望打開海外市場。該行亦認為，新能源汽車在全球市場的滲透正迎來新一輪提速，行業景氣不斷上行。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固 今日 【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固 【行業分析】油價趨穩開支增 油服股迎入市良機 2021/07/22 【行業分析】油價趨穩開支增 油服股迎入市良機 【行業分析】食品飲料板塊 可吼啤酒及乳業龍頭 2021/07/22 【行業分析】食品飲料板塊 可吼啤酒及乳業龍頭 【經濟展望】中國經濟復甦可持續？ 2021/07/21 【經濟展望】中國經濟復甦可持續？ 【行業分析】中資半導體封測行業前景好 行業龍頭積極擴產 2021/07/21 【行業分析】中資半導體封測行業前景好 行業龍頭積極擴產 中國市場 市場動向 汽車 大眾 中國