【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速

隨着科技推進電動化汽車成為新寵，電池原材料供應為汽車行業的重中之中。最近行業內再現合作消息，德國企大眾汽車（Volkswagen，VW）宣布與中國電池製造商國軒高科（深：002074）合作，開發建設電池生產基地。平安證券分析，兩企雙方達成戰略合作，國軒高科有望打開海外市場。該行亦認為，新能源汽車在全球市場的滲透正迎來新一輪提速，行業景氣不斷上行。

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