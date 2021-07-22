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【技術分析】騰訊再現終極死亡交义 弱勢近尾聲?

財金 16:11 2021/07/22

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港股今日終迎遲來的反彈，恒指早段大升最多逾500點，午後仍升逾400點。重磅藍籌無分新舊經濟全綫向好，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 分別升逾2%至3%。

重磅藍籌股中，騰訊 （00700） 表現大落後，午後一度低見537元，倒跌1元或0.2%。騰訊U盤稍為抽高，收報544元，升6元或1.1%。

上周已現終極死亡交叉  技術轉淡

騰訊表現相對落後，或可從技術走勢積弱未返找到啟示。反映騰訊中綫走勢的50天平均綫，原來已於上周二（13日）悄悄跌穿反映長綫走勢的250天綫，出現圖表派視為「終極死亡交义」的利淡訊號。

騰訊上一次出現這技術轉淡訊號，是於2019年10中，當時騰訊走出手遊監管風波不久，即遇上美聯儲局加息，衝擊全球股市。騰訊股價再度走弱，並於當年10月出現終極死亡交义。

兩年前現此利淡訊號  已為跌浪尾聲

惟值得注意的是，當日出現終極死亡交义後，騰訊股價跌幅未有加劇，只是在低位爭持後一段短時間，再跌約3%後，即於10月尾築底反彈。

騰訊7月13日收報555.5元，至今再跌逾2%，能否短期內重演兩年前轉弱為強走勢，有待觀察，關鍵之一可能是北水動向。北水昨日再淨沽逾30億元騰訊，今日數據稍後補上。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 技術分析

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