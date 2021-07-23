【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固 研究報告 08:42 2021/07/23 分享： 疫情緩和受控，連帶讓中國出口所面臨的需求格局產生明顯轉變，例如中國作為全球首屈一指的口罩供應國，在領先全球適應疫情、復工的情況下，成功透過防疫產品抬升出口業市場份額。2021年下半年隨著新興市場地區供應鏈逐漸恢復，中國的出口市場份額面臨回落壓力，不過在放緩的節奏上，或仍將體現出一定韌性。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速 今日 【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速 【行業分析】油價趨穩開支增 油服股迎入市良機 2021/07/22 【行業分析】油價趨穩開支增 油服股迎入市良機 【行業分析】食品飲料板塊 可吼啤酒及乳業龍頭 2021/07/22 【行業分析】食品飲料板塊 可吼啤酒及乳業龍頭 【經濟展望】中國經濟復甦可持續？ 2021/07/21 【經濟展望】中國經濟復甦可持續？ 【行業分析】中資半導體封測行業前景好 行業龍頭積極擴產 2021/07/21 【行業分析】中資半導體封測行業前景好 行業龍頭積極擴產 口罩 疫苗 疫情 壓力 東南亞 經濟 一帶一路 歐盟 美國 中國