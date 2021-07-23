【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固

疫情緩和受控，連帶讓中國出口所面臨的需求格局產生明顯轉變，例如中國作為全球首屈一指的口罩供應國，在領先全球適應疫情、復工的情況下，成功透過防疫產品抬升出口業市場份額。2021年下半年隨著新興市場地區供應鏈逐漸恢復，中國的出口市場份額面臨回落壓力，不過在放緩的節奏上，或仍將體現出一定韌性。

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