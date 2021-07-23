  • 29°C
香港時間 : 2021723日 (週五) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固

研究報告 08:42 2021/07/23

分享：

疫情緩和受控，連帶讓中國出口所面臨的需求格局產生明顯轉變，例如中國作為全球首屈一指的口罩供應國，在領先全球適應疫情、復工的情況下，成功透過防疫產品抬升出口業市場份額。2021年下半年隨著新興市場地區供應鏈逐漸恢復，中國的出口市場份額面臨回落壓力，不過在放緩的節奏上，或仍將體現出一定韌性。

...

欄名 : 大行有路捉

最新專欄文章

【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速
今日
【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速
【行業分析】油價趨穩開支增 油服股迎入市良機
2021/07/22
【行業分析】油價趨穩開支增 油服股迎入市良機
【行業分析】食品飲料板塊 可吼啤酒及乳業龍頭
2021/07/22
【行業分析】食品飲料板塊 可吼啤酒及乳業龍頭
【經濟展望】中國經濟復甦可持續？
2021/07/21
【經濟展望】中國經濟復甦可持續？
【行業分析】中資半導體封測行業前景好 行業龍頭積極擴產
2021/07/21
【行業分析】中資半導體封測行業前景好 行業龍頭積極擴產
口罩 疫苗 疫情 壓力 東南亞 經濟 一帶一路 歐盟 美國 中國

下一篇文章

【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版