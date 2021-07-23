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【內需藍海】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！

名家專區 13:56 2021/07/23

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近年內地年輕一代對中國的文化自信愈來愈高，對國產品牌的接受程度明顯較上一代高，更有不少人追捧帶有強烈中國色彩的「國潮」品牌，反映中國製造已經在意義上有了全新的定義。

專訪「基金名家」李浩德，詳見：【下一頁

對於中國消費品牌，有首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑表示，若以品牌力來說，體育用品公司安踏 （02020） 的執行能力最高，為中國最出色的體育用品品牌。

不過，劉國傑亦指，在挑選公司時，也要留意市盈率會否過高，因為估值異常地高的公司未必可以符合投資者的期望。

在2020年疫情下，安踏上半年銷售按年跌1%，但由於下半年銷售復甦強勁，成功抵消第一季因疫情爆發而造成的銷售下跌損失，最終錄得全年銷售增長5%，反映安踏的推廣策略合宜及管理層執行力高。

更多劉國傑對消費趨勢的看法，可點擊下圖。

    點擊圖片放大
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在Brand Finance選出的2021年全球品牌價值50排行榜當中，安踏排行第17位，較2020年的第18位、2019年的第21位再度提升，劉國傑認為，安踏集團非常了解顧客的需求，因其零售和顧客數據分析表現出色，他相信在「安踏系統」之下，集團收購的其他外國品牌將可複製Fila在中國的成功。

劉國傑相信，安踏可透過差異化的分類，如童裝、Fila Fusion、功能運動服裝來持續獲取新的顧客群，並帶領銷售繼續增長，並為品牌注入新動力。

體育用品股安踏及李寧（02331）連升多日，今日普遍下跌。

名家專訪系列：

【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？

【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！

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記者：陳紫瑩

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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