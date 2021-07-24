【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！

近年內地年輕一代對中國的文化自信愈來愈高，對國產品牌的接受程度明顯較上一代高，更有不少人追捧帶有強烈中國色彩的「國潮」品牌，反映中國製造已經在意義上有了全新的定義。

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對於中國消費品牌，有首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑表示，若以品牌力來說，體育用品公司安踏 （02020） 的執行能力最高，為中國最出色的體育用品品牌。

不過，劉國傑亦指，在挑選公司時，也要留意市盈率會否過高，因為估值異常地高的公司未必可以符合投資者的期望。

在2020年疫情下，安踏上半年銷售按年跌1%，但由於下半年銷售復甦強勁，成功抵消第一季因疫情爆發而造成的銷售下跌損失，最終錄得全年銷售增長5%，反映安踏的推廣策略合宜及管理層執行力高。

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在Brand Finance選出的2021年全球品牌價值50排行榜當中，安踏排行第17位，較2020年的第18位、2019年的第21位再度提升，劉國傑認為，安踏集團非常了解顧客的需求，因其零售和顧客數據分析表現出色，他相信在「安踏系統」之下，集團收購的其他外國品牌將可複製Fila在中國的成功。

劉國傑相信，安踏可透過差異化的分類，如童裝、Fila Fusion、功能運動服裝來持續獲取新的顧客群，並帶領銷售繼續增長，並為品牌注入新動力。

體育用品股安踏及李寧 （02331） 連升多時，周五普遍下跌。

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記者：陳紫瑩