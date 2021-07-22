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ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？

國際 20:33 2021/07/22

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極端天氣愈來愈頻繁，席捲德國、比利時、荷蘭和奧地利四國的洪災，鄭州的超強豪雨，都是擺在眼前的例子，身處香港，也很難對近年愈來愈少出現的寒冬日子視若無睹，歐盟早前公布對抗氣候變化的一籃子計劃，目標2050年達至碳中和，避免情況惡化至無可挽回。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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