ESG概念虛無縹緲 如何制定客觀指標？ 國際 20:33 2021/07/22 分享： 極端天氣愈來愈頻繁，席捲德國、比利時、荷蘭和奧地利四國的洪災，鄭州的超強豪雨，都是擺在眼前的例子，身處香港，也很難對近年愈來愈少出現的寒冬日子視若無睹，歐盟早前公布對抗氣候變化的一籃子計劃，目標2050年達至碳中和，避免情況惡化至無可挽回。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 2021/07/21 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 2021/07/20 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 2021/07/17 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 2021/07/14 英格蘭飲恨歐國盃 凸顯約翰遜偽善？ 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 2021/07/10 共和黨對疫苗說不 拯救美國僅空談 你可能感興趣 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 17:14 2021/07/21 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 16:05 2021/07/20 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 09:05 2021/07/17 法國強制接種疫苗 馬克龍政治豪賭 最新專欄文章 國金札記 - 「BNPL」站到風口 蘋果也想分杯羹？ 今日 「BNPL」站到風口 蘋果也想分杯羹？ 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 2021/07/21 電子支付如箭在弦 Apple Pay搶攻BNPL 國金札記 - 約翰遜舞劍 意在社交平台 2021/07/21 約翰遜舞劍 意在社交平台 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 2021/07/20 社交平台助長歧視 為約翰遜打科企助拳 國金札記 - 貝索斯今上太空 這「女伴」很重要 2021/07/20 貝索斯今上太空 這「女伴」很重要 綠色生活 ESG 綠色投資 綠色金融 綠色債券 碳中和 評級機構