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濰柴重拾增長 力拓農機氫燃

名家專區 2021/07/23

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國企指數昨日重上一萬點，由於營造「雙底」形態，短期有望上試10250點。而績優股、政策股依然是博反彈目標，濰柴動力（02338）拓展農機和氫燃料電池雙賽道，未來盈利可重拾雙位數增長，估值仍有上升空間。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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