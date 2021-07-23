濰柴重拾增長 力拓農機氫燃

國企指數昨日重上一萬點，由於營造「雙底」形態，短期有望上試10250點。而績優股、政策股依然是博反彈目標，濰柴動力（02338）拓展農機和氫燃料電池雙賽道，未來盈利可重拾雙位數增長，估值仍有上升空間。

...