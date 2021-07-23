濰柴重拾增長 力拓農機氫燃 名家專區 2021/07/23 分享： 國企指數昨日重上一萬點，由於營造「雙底」形態，短期有望上試10250點。而績優股、政策股依然是博反彈目標，濰柴動力（02338）拓展農機和氫燃料電池雙賽道，未來盈利可重拾雙位數增長，估值仍有上升空間。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股營造雙底 恒指阻力28200（第四版） 2021/07/22 港股營造雙底 恒指阻力28200（第四版） 中字股實力談 - 潤電拓新能源 帶動盈利增長 2021/07/22 潤電拓新能源 帶動盈利增長 中字股實力談 - 恒指再失牛熊綫 A股靜待單邊市（第四版） 2021/07/21 恒指再失牛熊綫 A股靜待單邊市（第四版） 中字股實力談 - 新特抵買：超高增長 超低PE 2021/07/21 新特抵買：超高增長 超低PE 中字股實力談 - 恒指守牛熊綫 Delta肆虐股市（第四版） 2021/07/20 恒指守牛熊綫 Delta肆虐股市（第四版） 濰柴動力（02338） 汽車 新能源 李克強 農場 每股資產淨值 人民幣