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首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股

名家專區 2021/07/23

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全球眾多經濟體開始從疫情最壞情況下反彈，市場亦重回熟悉的領域：央行、利率、通脹，甚至率先在經濟復甦前沽貨。股票市場經歷大轉倉，債券市場遭到沽售，一些早前受惠低貼現率、類近債券的證券型資產價格亦下跌。但

...

撰文 : 莊偉傑（Richard Jones） 作者為首源投資旗下首域盈信資產管理董事

欄名 : 名家觀點

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2021/07/22
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