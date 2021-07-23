首域盈信莊偉傑：看好亞太優質消費科技股 名家專區 2021/07/23 分享： 全球眾多經濟體開始從疫情最壞情況下反彈，市場亦重回熟悉的領域：央行、利率、通脹，甚至率先在經濟復甦前沽貨。股票市場經歷大轉倉，債券市場遭到沽售，一些早前受惠低貼現率、類近債券的證券型資產價格亦下跌。但 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 莊偉傑（Richard Jones） 作者為首源投資旗下首域盈信資產管理董事 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 【首域盈信】疫後投資部署 優質股危機過後更盛放 2021/07/22 【首域盈信】疫後投資部署 優質股危機過後更盛放 專訪 - 基金經理李浩德︰新經濟股政策風險未除 2021/07/22 基金經理李浩德︰新經濟股政策風險未除 中金劉剛：東南亞疫情反彈未影響復工 2021/07/21 中金劉剛：東南亞疫情反彈未影響復工 施羅德Simon Webber：風電行業前景最好 2021/07/20 施羅德Simon Webber：風電行業前景最好 【濠賭前景】富達國際：澳門旅遊業現曙光 中國民眾消費力未減 2021/07/17 【濠賭前景】富達國際：澳門旅遊業現曙光 中國民眾消費力未減 大行報告 投資推介 投資策略 宏觀分析 創科實業（00669） 上海機場（滬：600009） 新經濟股 基金 可持續發展 私人銀行