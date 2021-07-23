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【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單）

財金猛人追蹤 08:20 2021/07/23

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中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，擬對中國企業赴美上市進行嚴格監管，多家中國企業已傳出暫停赴美上市。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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