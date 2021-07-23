水災對經濟影響 券商料有限 名家專區 2021/07/23 分享： 河南鄭州暴雨成災，市場暫時認為，這對內地保險企業以至中國整體經濟而言，影響仍然有限。 河南發展慢 惟貢獻全國1成糧食 以經濟結構來看，河南為國內糧食主要生產地之一，分別為全國貢獻10.1%的糧食供應，以及 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 謝智聰 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股 2021/07/22 碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股 交易講場 - 港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570 2021/07/21 港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570 交易講場 - 滴滴踩雷 數據安全即國家安全 2021/07/20 滴滴踩雷 數據安全即國家安全 交易講場 - 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 2021/07/19 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 交易講場 - 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 2021/07/17 拆解碳交易系統 Tesla賣碳積分勁賺 暴雨 水災 河南省 保險索償 再保險 保險公司 人民幣