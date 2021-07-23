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水災對經濟影響 券商料有限

名家專區 2021/07/23

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河南鄭州暴雨成災，市場暫時認為，這對內地保險企業以至中國整體經濟而言，影響仍然有限。

河南發展慢 惟貢獻全國1成糧食

以經濟結構來看，河南為國內糧食主要生產地之一，分別為全國貢獻10.1%的糧食供應，以及

...

撰文 : 謝智聰

欄名 : 交易講場

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2021/07/22
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