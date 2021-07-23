土地共享計劃 對私樓樓價影影響多大?

首宗土地共享先導計劃，終接獲首宗申請，但發展商仍然要就補地價作磋商，發展需時，加上私人樓的佔比少，對於私樓樓價的影響，相信十分輕微。

2018年施政報告提出，3年後始獲首宗申請

南豐大埔地先試行，其他將陸續有來

私樓僅佔3成，新供應仍有限

政府為釋出農地的發展潛力，增加公私營房屋供應，特首林鄭月娥在2018年的施政報告中，提出土地共享先導計劃，直至2020年5月6日才接受土地業權人申請，至今才正式有首宗申請，其實亦反映發展商對於共享計劃的興趣只是一般，期望透過共享計劃以增加房屋供應，步伐可謂相當緩慢。

今次首宗個案由南豐提出，但其實擁有最多農地儲備的發展商中，最多包括恒地（00012）、新地（00016）及新世界（00017）等，所以，未來仍然視乎這數家擁有大量農地儲備的發展商，會否願意參加計劃，但今次由一個較細規模的項目領頭試水溫，都算是一個好消息，其他大型項目預計亦會陸續有來。

但發展商仍然要就補地價問題跟政府作磋商，發展需時，以今次項目為例，私人房屋部分預計要2028年11月才落成，意味發展商以樓花形式銷售，仍要等到2026至2017年左右。而且私營房屋部分僅佔3成，今次項目提供少於500個單位。一來發展年期長，二來增加的私樓供應少，預計對私樓樓價實際的影響，相信十分有限。