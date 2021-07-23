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多個細戶新盤同期推 定價仍然進取

地產 12:00 2021/07/23

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雖然面對多個細價新盤同期推售，但經濟數據逐步趨好轉下，失業率下跌，加上這類市區單幢盤規模不大，發展商仍敢於以高市價開售。

  • 何文田芳菲主打中細單位
  • 同期多個細戶盤登場
  • 經濟數據轉佳加強新盤定價

7至8月份有多個新盤開售，與何文田芳菲同類主打中細單位的新盤，已推出市場的包括有屯門上嵐，以及何文田VAU Residence，一時之間市場上相當多選擇，十分熱鬧。

雖然多個新盤同期推出搶客，但暫時亦未見發展商以低價推出搶客，定價仍然偏高於市場價水平。例如芳菲昨日首推30伙，全屬中細單位，面積由286至465呎，折實價680萬至1,355萬元，折實呎價23,188至29,140元，比VAU Residence 首批單位高約7%。

由於樓盤規模不大，只有71個單位，加上位於34名校校網，相信應該不愁客路，針對的客源應是投資者以及家庭客。

另外，本港疫情控制持續穩定，疫苗接種人口不斷攀升，經濟數據轉佳，日前公布的失業率數字下跌0.5個百分點至5.5%水平，反映經濟逐步復蘇。而本年初至今，一手市場已錄得約1萬宗成交，已佔去年1.47萬宗約68%，今年的一手氣氛明顯比去年佳，發展商亦因而加快新盤的推盤步伐，但對於定價方面仍然相當有信心，預計情況仍然會持續。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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