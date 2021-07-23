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【港股脈博】中移動憧憬A股上市在望 北水搶先掃貨?（第二版）

財金 18:12 2021/07/23

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港股昨日急彈近500點後，今早受A股下跌拖累回吐，午後受教育平台遭監管整肅，影響科技股投資情緒進一步轉淡。恒指午後最多跌逾500點，跌近27200邊緣。

重磅藍籌普遍向下，惟昨日獲大成交配合造好的中移動 （00941） ，今日相對靠穩，早段最多再升近2%。中移動今早高見51.1元，為5月中以來即市高位，收報50.1元，微跌0.2%。

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值得注的是，中移動股價昨升2%稍為跑贏大市的同時，以高達34.8億元成交金額，罕見成為第4大成交活躍港股。收市後公布的港股通成交數據更顯示，北水有多達13.7億元淨流入中移動，為5個月來單日最大淨流入額。換言之，昨日成交的淨買盤，約四成來自北水。北水今日大走資逾48億元情況下，中移動仍再吸資逾1億元。

繼今年1、2月間，中移動遭美國國防部列入禁投令名單，並遭剔出MSCI及富時等國際指數，北水國家隊大手入市護盤及挾淡以來，北水再大舉入市原因何在? 或許在昨晚內地電訊同業中電信 （00728） 的公布中找到一點綫索。

中電信最新公布回上海A股上市申請，已於昨日獲中國證監會批准。中電信與中移動同樣受美國禁投令重擊，被迫將美國預託證券（ADR）除牌，現中電信A股上市獲批，合理預期是中移動回A上市申請亦有望入直路。中移動於5月中首次披露，董事會通過在上海證交所發行人民幣股份上市。

憧憬有望隨中電信後成功回A，相信只是北水大戶追入中移動的原因之一。中移動的通訊業務續見理想進展，最新公布的6月5G新客增長近倍增至2,800多萬，相對中電信及中聯通 （00762） 兩大競爭對手，月度增長基本持平，相信才是支持中移動再蓄勢向上突破的基本因素。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 港股脈博

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