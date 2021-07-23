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綠化帶試行土地共享  發展商謀「三贏」？

名家專區 12:17 2021/07/23

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政府正式推出土地共享先導計劃一年，昨日正式有首宗申請。南豐提出在大埔3.2公頃的「綠化地帶」興建1,642伙，其中7成會交予政府興建公營房屋。

...

欄名 : 樓市分析

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