綠化帶試行土地共享 發展商謀「三贏」？ 名家專區 12:17 2021/07/23 分享： 政府正式推出土地共享先導計劃一年，昨日正式有首宗申請。南豐提出在大埔3.2公頃的「綠化地帶」興建1,642伙，其中7成會交予政府興建公營房屋。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 土地供應主導權 港府繼續弱化 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 土地供應 口水戰持續 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 你可能感興趣 土地供應主導權 港府繼續弱化 03:00 2021/06/30 土地供應主導權 港府繼續弱化 土地供應 口水戰持續 01:00 2021/07/13 土地供應 口水戰持續 最新專欄文章 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 2021/07/22 不宜過份解讀銀行停做樓花按揭 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 2021/07/21 租務需求升 商舖空置情況明顯改善 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 2021/07/20 銀行增優惠吸客 助燃新盤旺勢 《大叔的愛》的地產效益 2021/07/19 《大叔的愛》的地產效益 納米單位仍然有價有市 2021/07/15 納米單位仍然有價有市 土地供應 農地 綠化地帶 新世界 南豐 城規會 大埔 新地 長實 發展商