【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！ 財金猛人追蹤 13:09 2021/07/23 分享： 獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood早前睇淡中資科網股，亦有不停減持騰訊（美：TCEHY）（00700）等股份，然而有一隻本港上市不久的半新股連日獲青睞。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : ARK追蹤 最新專欄文章 ARK追蹤 - 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ 2021/07/16 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？ ARK追蹤 - 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） 2021/07/08 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） 2021/06/26 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版） 2021/06/11 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版） ARK追蹤 - 【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？ 2021/06/04 【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？ 京東物流（02618） ETF 中國概念股 減持 Cathie Wood 騰訊控股（00700） 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 京東集團—SW（09618）