  • 33°C
香港時間 : 2021723日 (週五) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【契媽股】女股神續掟中概股？ 原來密密掃緊一隻香港半新股！（第二版）

財金猛人追蹤 17:08 2021/07/23

分享：

獲本地網民封為科技股女股神、「契媽」的Cathie Wood早前睇淡中資科網股，亦有不停減持騰訊（美：TCEHY） （00700） 等股份，然而有一隻本港上市不久的半新股連日獲青睞。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : ARK追蹤

最新專欄文章

ARK追蹤 - 【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？
2021/07/16
【契媽股】女股神繼續撳掣沽騰訊 有隻美股掃足成個月仍未收夠貨？
ARK追蹤 - 【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版）
2021/07/08
【契媽股】女股神返嚟啦！ Cathie Wood假後大執倉 4家中概股遭狠掟？（第二版）
ARK追蹤 - 【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版）
2021/06/26
【契媽股】納指破頂女股神趁高輕減持 有一隻港股卻獲大手掃？（第二版）
ARK追蹤 - 【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版）
2021/06/11
【契媽股】女股神表現差遭網民「降格」 木姐連日大手掃入一隻股要跟？（第二版）
ARK追蹤 - 【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？
2021/06/04
【契媽股】女股神終於出擊 大手買入股王是轉勢先兆？
京東物流（02618） ETF 中國概念股 減持 Cathie Wood 騰訊控股（00700） 騰訊控股ADR（美：TCEHY） 京東集團—SW（09618）

下一篇文章

【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版