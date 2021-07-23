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【財經短打】體品股完美示範「見光死」

財金 13:19 2021/07/23

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港股今早回吐最多逾300點，藍籌股中以體品股安踏（02020）半日大跌逾半成表現最差，中午收報168.7元，跌5.2%。

唯放眼體育用品股板塊，安踏原來已算抗跌力較強。早前熱炒的體品股中，最少有3隻半日大跌約一成，分別為非凡中國（08032）、特步國際（01368）及李寧（02331）。

大家或許疑問，體品股是否一如科網平台企業，遇上監管政策改變等重大負面消息困擾? 不如四處搜尋原因，看看電視台節目表便能找到答案。今晚正是東京奧運開幕儀式大日子，部份賽事今早已開始預賽，包括港隊有份出賽的划艇項目。

體品股今早表現，是完美演繹了英諺中sell on fact的市場智慧，即廣東話俗語「見光死」。在奧運前2、3星期，市場熱炒奧運熱潮帶動體育服裝及運動鞋銷售，一應體品股全綫大升創52周新高，甚至上市以來新高。

奧運開幕前，體品股已悄悄連日回吐，至今日正式開賽，更是爭相拆倉走避，以至出現小型洗倉潮。順帶一提，即使今日大跌後，安踏、李寧今年預測市盈率仍約50倍，即使銷售及盈利繼續高增長，現價仍算不上便宜。撈底請先三思，確認短綫喘穩。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 財經短打

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