美中關係難改善 8月股市有危機

周三收市之後，傳出美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）的亞洲之行，幾經波折之後，終於加插了訪華行程，將於25-26日訪問天津，與中國外交部主管中美關係的副部長謝鋒會談，之後與中國國務委員兼外長王毅會面。周四港股反應正面，由期指由低位26915大力反彈，最高見27767點，剛好受制於外國投資者慣用的長線好淡分界200日均線27770，表示淡友比較主導。周四反彈時，7月期指減倉2226張，表示淡友平倉較多，但成交不足推動進一步上升。而期權活躍成交今次反彈，見到7月活躍成交大概是27100-28100、而8月則是26600-29000。反彈動力不足，周五果然向下調整300點，200日均線阻力巨大，而周五活躍期權區則見調整向下：7月26900-27950、8月則國大幅調低到25400-28800，主要是出現較多26000PUT、25000PUT及24800PUT，最活躍的26000PUT期權金約230點，暫時評估8月下方目標約25770，而26600日重要下方支持，穩守問題不大跌穿則有機會測試25770，至於24800及25000應有Long有Short，估計8月結算低於25000機會唔大。

這次謝爾曼與王毅會面，將是3月在阿拉斯加中美高層激烈會談以來，中美外交官最高級別的會議。中方表明會堅定維護自身主權安全發展利益，並要求美方停止干涉中國內政，而美方表示希望不會讓兩個競爭升級為衝突；而謝爾曼打算利用這次接觸，向中國展示和證明什麼是負責任和健康的競爭。

所謂萬般行情歸於市，從周五的跌勢以及期指反彈但倉位減少，估計美中關係難改善，謝爾曼與王毅會面後難有重大利好消息。期指反彈時減倉，表示淡友在26915平淡倉套利的較多，而好友並不積極加倉，估計7月結算受制於28000，8月如反彈上28400也會有較大阻力，下方支持由26600較低到25800。以200日均線27770及引伸波幅大概20推算，1個月波幅約27770 x 0.2 / 12平方根或1600點，期權莊家估計8月下方見27770-1600=26170機會頗大。

下跌裂口變成上升阻力，如恒指反彈，裂口阻力依次是7月19日開市價27786、5月11日28286及5月3日28659。期指要見到28659而且穩守在28286樓上才能解除大跌到26170的風險。