【經濟展望】下半年中國經濟趨勢向好 研究報告 18:28 2021/07/23 分享： 中國疫情受控之下次季GDP持續增長，浦銀國際分析，中國經濟復甦存在邊際向好的趨勢。低基數效應逐漸減弱的背景下，實際GDP的同比增速從首季的18.3%回落至次季度的 7.9%。 但是 就兩年年均增速而言次季度（ 5.5%）較首季（ 5.0%）有明顯回升 經濟復甦勢頭 持續向好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【市場動向】降準後 下半年財政政策會加碼？ 2021/07/22 【市場動向】降準後 下半年財政政策會加碼？ 【行業分析】高溫推升用電量 煤價料維持強勢 2021/07/21 【行業分析】高溫推升用電量 煤價料維持強勢 【經濟展望】中國下半年地產及出口下行壓力增 2021/07/20 【經濟展望】中國下半年地產及出口下行壓力增 【降準系列】MLF 降息預期落空 市場博弈LPR壓縮成焦點 2021/07/20 【降準系列】MLF 降息預期落空 市場博弈LPR壓縮成焦點 【行業分析】遊戲股表現 「下載」有端倪 2021/07/16 【行業分析】遊戲股表現 「下載」有端倪 中國市場 市場動向 貨幣政策 M2 M1 PPI CPI 中國 GDP 工業增加值