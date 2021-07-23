【經濟展望】下半年中國經濟趨勢向好

中國疫情受控之下次季GDP持續增長，浦銀國際分析，中國經濟復甦存在邊際向好的趨勢。低基數效應逐漸減弱的背景下，實際GDP的同比增速從首季的18.3%回落至次季度的 7.9%。 但是 就兩年年均增速而言次季度（ 5.5%）較首季（ 5.0%）有明顯回升 經濟復甦勢頭 持續向好。

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