【市場潮流】ESG投資概念惹關注 中國市場迎機遇 研究報告 09:04 2021/07/26 分享： 「可持續發展」涵蓋了多個範疇，包括「企業社會責任」（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）與「環境、社會和企業管治」（Environmental, Social, Governance，簡稱ESG），ESG自2005年由聯合國全球契約組織提出以來體系日漸完善，甚至被納入投資領域內。隨著ESG投資理念漸受市場關注，中國有關的投資機遇也會愈來愈多。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固 2021/07/23 【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固 【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速 2021/07/23 【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速 【行業分析】油價趨穩開支增 油服股迎入市良機 2021/07/22 【行業分析】油價趨穩開支增 油服股迎入市良機 【行業分析】食品飲料板塊 可吼啤酒及乳業龍頭 2021/07/22 【行業分析】食品飲料板塊 可吼啤酒及乳業龍頭 【經濟展望】中國經濟復甦可持續？ 2021/07/21 【經濟展望】中國經濟復甦可持續？ 碳中和 ESG 金融機構 能源危機 可持續發展 企業社會責任 氣候暖化 污染 外資 媒體