【市場潮流】ESG投資概念惹關注 中國市場迎機遇

「可持續發展」涵蓋了多個範疇，包括「企業社會責任」（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）與「環境、社會和企業管治」（Environmental, Social, Governance，簡稱ESG），ESG自2005年由聯合國全球契約組織提出以來體系日漸完善，甚至被納入投資領域內。隨著ESG投資理念漸受市場關注，中國有關的投資機遇也會愈來愈多。

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