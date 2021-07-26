  • 30°C
香港時間 : 2021726日 (週一) 09:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險

財金猛人追蹤 08:22 2021/07/26

分享：

對於環球股市持續波動，首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑認為，分析股票始終要回歸基本，要看企業盈利及風險因素。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹
今日
長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹

你可能感興趣

長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹
今日 00:01
長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹

最新專欄文章

【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！
2021/07/24
【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！
【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單）
2021/07/23
【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單）
【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？
2021/07/22
【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？
【名家看內房】房地產有泡沫？「長勝將軍」劉國傑：靠出租突圍！（附名家點評國策）
2021/07/22
【名家看內房】房地產有泡沫？「長勝將軍」劉國傑：靠出租突圍！（附名家點評國策）
【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！
2021/07/21
【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！
人物專訪 股票 劉國傑 經濟 疫情 投資策略 財富及資產管理 基金 新經濟 通脹

下一篇文章

【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版