首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/26 分享： 對於環球股市持續波動，首源投資旗下首域盈信資產管理的管理合夥人劉國傑認為，分析股票始終要回歸基本，要看企業盈利及風險因素。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 今日 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 你可能感興趣 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 今日 00:01 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 最新專欄文章 【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！ 2021/07/24 【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！ 【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單） 2021/07/23 【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單） 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 2021/07/22 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 【名家看內房】房地產有泡沫？「長勝將軍」劉國傑：靠出租突圍！（附名家點評國策） 2021/07/22 【名家看內房】房地產有泡沫？「長勝將軍」劉國傑：靠出租突圍！（附名家點評國策） 【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！ 2021/07/21 【名家談新經濟】瑞銀胡一帆：反壟斷政策屬全球趨勢！ 人物專訪 股票 劉國傑 經濟 疫情 投資策略 財富及資產管理 基金 新經濟 通脹