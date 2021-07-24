樓價衝頂前反覆 還看換樓動力

二手樓價破頂前走勢反覆，近四周出現兩升兩跌，新盤熱賣及經濟復甦帶來的上升動力減弱，市場正觀望通關帶動下一浪升勢，預計受換樓客歡迎的大單位可望看高一線。

樓價表現反覆，上升動力減弱

經濟轉佳助樓價恢復升勢

破頂關铤看換樓動力流轉

由今年4月開始，樓市出現強勁的復甦趨勢，不足3個月之內，中原城市領先指數（CCL）累積升近4.7%，最主要是疫情緩和後，市場憧憬經濟復甦反彈，以及期內新盤市場熱賣，帶動了整體市場氣氛升溫。

不過，近一個月樓市上升勢動力似有所減弱，樓價指數出現兩周升兩周跌走勢反覆。事實上，股市走前樓市半年，恒指在今年2月17日升至今年高位的3.1萬點之後回落，並進入27000點至29000點左右的橫行區域，似乎樓市近期亦出現這種橫行格局。

短期內樓市要恢復上升動力，需要更多利好消息推動，包括失業率進一步回落，以至通脹升溫，帶動投資者、用家入市熱潮，而更重要的是香港恢復通關，除了推動經濟進一步復甦外，亦是引入更多內地、外地資金進樓市，成為樓市破頂上升的關鍵。

同時，中大型單位亦有望受惠於換樓熱潮，過去幾年市場以上車需求為主，特別是納米樓的出現，令到累積了不少換樓的需求，隨着首置按揭保險的放寬，令到這批細價業主機會換入更大的單位，再加上近期「白居二」刺激二手居屋交投熾熱，亦釋放了不少居屋業主的換樓需求，令到受換樓客歡迎的大單位或成為下一輪樓市上升的動力。