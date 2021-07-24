東奧開幕 體品股緣何散水？

東京奧運昨正式開幕，體育用品股卻全面散水，李寧（02331）及特步（01368）一度跌逾10%。分析指，隨下半年銷售增長放緩，國產品牌與外資品牌差距收窄，今季對體育用品股看法變得審慎。

利好盡出 資金獲

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