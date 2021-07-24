東奧開幕 體品股緣何散水？ 名家專區 2021/07/24 分享： 東京奧運昨正式開幕，體育用品股卻全面散水，李寧（02331）及特步（01368）一度跌逾10%。分析指，隨下半年銷售增長放緩，國產品牌與外資品牌差距收窄，今季對體育用品股看法變得審慎。 利好盡出 資金獲 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 袁諾曦 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 水災對經濟影響 券商料有限 2021/07/23 水災對經濟影響 券商料有限 交易講場 - 碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股 2021/07/22 碳中和概念俏 券商薦龍頭燃氣股 交易講場 - 港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570 2021/07/21 港交所搶攻「加印花稅」失地 摩通看$570 交易講場 - 滴滴踩雷 數據安全即國家安全 2021/07/20 滴滴踩雷 數據安全即國家安全 交易講場 - 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 2021/07/19 阿里大戶續來港沽貨 散戶買中資科技ETF 東京 奧運會 體育用品股 李寧（02331） 特步國際（01368） 安踏體育（02020） 非凡中國（08032） 滔搏（06110） 北京 冬季奧運