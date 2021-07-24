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東奧開幕 體品股緣何散水？

名家專區 2021/07/24

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東京奧運昨正式開幕，體育用品股卻全面散水，李寧（02331）及特步（01368）一度跌逾10%。分析指，隨下半年銷售增長放緩，國產品牌與外資品牌差距收窄，今季對體育用品股看法變得審慎。

利好盡出 資金獲

...

撰文 : 袁諾曦

欄名 : 交易講場

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東京 奧運會 體育用品股 李寧（02331） 特步國際（01368） 安踏體育（02020） 非凡中國（08032） 滔搏（06110） 北京 冬季奧運

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