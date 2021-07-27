【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 名家專區 10:30 2021/07/27 分享： 盡管恒指今年先高後低，昨日更經歷「黑色星期一」，急跌逾千點，但個別股份如芯片股及公用股仍然一枝獨秀，在跌市中表現硬淨。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 2021/07/26 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 你可能感興趣 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 00:01 2021/07/26 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 最新專欄文章 首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險 2021/07/26 首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險 【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！ 2021/07/24 【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！ 【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單） 2021/07/23 【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單） 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 2021/07/22 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 【名家看內房】房地產有泡沫？「長勝將軍」劉國傑：靠出租突圍！（附名家點評國策） 2021/07/22 【名家看內房】房地產有泡沫？「長勝將軍」劉國傑：靠出租突圍！（附名家點評國策） 必勝客 劉國傑 外賣 疫情 基金 Pizza 恒生指數 KFC 板塊 餐廳