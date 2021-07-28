【名家談內房】房策續收緊？瑞銀胡一帆：下半年跑輸大市！（附名家點評國策） 財金猛人追蹤 08:22 2021/07/28 分享： 內房股近月不時傳出債務違約消息，評級機構穆迪早前國內房行業發表展望，預計在內房銷售增長續放緩、內房在岸及離岸債發行額均明顯下降，未來內房企業融資渠道將受限，並在實施集中供地政策之後，加快業內整合。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 2021/07/26 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 你可能感興趣 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 00:01 2021/07/26 長勝將軍 劉國傑 跌市尋找優質股 無懼疫情與通脹 最新專欄文章 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 2021/07/27 【選股法則】長勝將軍劉國傑：揀股要睇管理層執行力！ 首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險 2021/07/26 首源投資劉國傑 揀股要看盈利能力與風險 【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！ 2021/07/24 【名家看內需】體育用品股下跌？「長勝將軍」劉國傑：留意執行力+估值！ 【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單） 2021/07/23 【中概股回流】中資股赴美上市受限？洪灝：港股或A股上市會更好！（附潛在IPO名單） 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 2021/07/22 【心法分享】面對跌市 基金經理李浩德如何應對？ 人物專訪 胡一帆 投資策略 財富及資產管理 瑞銀 商品 債券 經濟 板塊 中國