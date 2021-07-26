愈住愈細樓市大趨勢？

屯門上車新盤上嵐昨日售出近半單位，並以500萬元細單位最受歡迎，顯示市場上車需求仍然強勁，在樓價高企影響下，新界區細單位仍然大有市場。「愈住愈細」、「愈住愈遠」是香港樓市的大勢所趨，過往300平方呎以下細單位，大多集中在市區地段，但近年已經蔓延至新界區，以至屯門區亦出現被戲稱為「龍床盤」的菁雋。

...