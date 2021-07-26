愈住愈細樓市大趨勢？ 名家專區 10:00 2021/07/26 分享： 屯門上車新盤上嵐昨日售出近半單位，並以500萬元細單位最受歡迎，顯示市場上車需求仍然強勁，在樓價高企影響下，新界區細單位仍然大有市場。「愈住愈細」、「愈住愈遠」是香港樓市的大勢所趨，過往300平方呎以下細單位，大多集中在市區地段，但近年已經蔓延至新界區，以至屯門區亦出現被戲稱為「龍床盤」的菁雋。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 樓價攀升 細戶仍有優勢 2021/07/16 樓價攀升 細戶仍有優勢 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 2021/07/15 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 你可能感興趣 樓價攀升 細戶仍有優勢 14:00 2021/07/16 樓價攀升 細戶仍有優勢 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 12:03 2021/07/13 換樓客撐場 新盤平均樓價歷史第三高 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 01:00 2021/07/15 上半年樓價表現 哪個屋苑跑出？ 最新專欄文章 專家樓論 - 2萬元一呎 基本起跳價 今日 2萬元一呎 基本起跳價 專家樓論 - 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 2021/07/24 樓價衝頂前反覆 還看換樓動力 專家樓論 - 多個細戶新盤同期推 定價仍然進取 2021/07/23 多個細戶新盤同期推 定價仍然進取 專家樓論 - 有樓有錢 無樓無錢 2021/07/23 有樓有錢 無樓無錢 專家樓論 - 集中供地 能夠仿效嗎？ 2021/07/22 集中供地 能夠仿效嗎？ 上嵐 樓價 屯門區 按揭保險 菁雋 納米樓 屯門 落成量 團結香港基金 發展商