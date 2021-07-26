4特首熱門談覓地 2049前告別劏房？ 名家專區 2021/07/26 分享： 中央期盼香港2049年「告別劏房」，成為下屆特首的考題。4位特首人選，近來都分別談及土地房屋政策，財爺陳茂波昨日更開出期票，「告別劏房」或不必等28年！ 陳茂波：不必等28年 特首跑馬仔，現時有3大熱門： ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中央關注房屋 料地產界願配合 2021/07/23 中央關注房屋 料地產界願配合 有政戲 - Delta肆虐+英解封 港押後放寬入境計劃 2021/07/22 Delta肆虐+英解封 港押後放寬入境計劃 有政戲 - 葉劉3問柏傲莊事件 港府怎拆彈？ 2021/07/21 葉劉3問柏傲莊事件 港府怎拆彈？ 有政戲 - 逾210區議員已辭職 剩約20「待DQ」 2021/07/20 逾210區議員已辭職 剩約20「待DQ」 有政戲 - 夏寶龍講話 對特首人選3大啟示 2021/07/19 夏寶龍講話 對特首人選3大啟示 林鄭月娥 土地供應 陳茂波 葉劉淑儀 梁振英 明日大嶼 夏寶龍 劏房 大灣區 發展局