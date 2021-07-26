4特首熱門談覓地 2049前告別劏房？

中央期盼香港2049年「告別劏房」，成為下屆特首的考題。4位特首人選，近來都分別談及土地房屋政策，財爺陳茂波昨日更開出期票，「告別劏房」或不必等28年！

陳茂波：不必等28年

特首跑馬仔，現時有3大熱門：

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