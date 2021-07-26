【港股脈博】騰訊散戶血肉長城逐一失陷 消耗性下跌勢轉弱（第三版）

中概教育股監管風波，引發教育股連日洗倉式下跌，港股投資情緒急轉直下，科網、新經濟股全綫下滑。龍頭科技股ATMXJ，除小米 （01810） 表現相對温和外，今日全綫急挫6%至14%，拖累恒指急瀉逾1,100點。

當中散戶愛股騰訊 （00700） 以510元裂水低開後，股價股價不斷向下尋底，500元心理關口幾經防攻戰亦失守。騰訊尾市低見489.2元，並以近低位中午490元，大跌41元或7.7%。

騰訊由去年3月疫情低位約325.2元展開大升浪，至今年2月中高見775.5元，累積約450元升幅，按黃金分割量度，回落61.8%的回調關鍵水平，即約497.2元亦告失守。短綫技術走勢有進一步轉弱，機構大戶要錢不要貨短綫調整恐未完。

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散戶股民撈底騰訊意志堅定，U盤時段見2,500個買盤在490元買入集結，合共輪候買入330萬股，涉資約16.2億元。結果U盤以490元，成交330萬股，散戶沽盤剛好被一掃而光。

今早競價時段，騰訊已見2,000個散戶買盤在510元買入價關口列陣，U盤開市價最終以510元開出，成交股份多達200萬股，涉資10.2億元。

騰訊失守510元關口後，在505元、500元及495元每個大碼位，均見散戶千人操買盤湧現。當中又以騰訊今早跌至500元大關時，買盤多達4400個，合共輪候買入約120萬股，千人操場面最熱烈，結果亦在短時股全數被沽清。

面對基金大戶及北水汹湧而來的沽盤，騰訊關鍵技術支持位亦告失守，戰友縱欲撈底亦宜考慮分注，絶對不宜all in。

撰文：劉德斌