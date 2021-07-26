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【港股脈博】騰訊散戶血肉長城逐一失陷 消耗性下跌勢轉弱（第二版）

財金 12:39 2021/07/26

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中概教育股監管風波，引發教育股連日洗倉式下跌，港股投資情緒急轉直下，科網、新經濟股全綫下滑。龍頭科技股ATMXJ，除小米 （01810） 表現相對温和外，今早全綫急挫近5%至8%，拖累恒指半日急瀉近800點。

當中散戶愛股騰訊 （00700） 以510元裂水低開後，股價股價不斷向下尋底，500元心理關口幾經防攻戰亦失守。騰訊今早低見494.6元，中午收報496.4元，大跌6.5%。

騰訊由去年3月疫情低位約325.2元展開大升浪，至今年2月中高見775.5元，累積約450元升幅，按黃金分割量度，回落61.8%的回調關鍵水平，即約497.2元亦初步失守。短綫技術走勢有進一步轉弱，若今日收市未能重497.2元及500元大關，短綫調整恐未完。

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今早競價時段，騰訊已見2,000個散戶買盤在510元買入價關口列陣，U盤開市價最終以510元開出，成交股份多達200萬股，涉資10.2億元。

騰訊失守510元關口後，散戶在505元大碼位亦一度集結大軍，買盤多達1,500多個，合共輪候買入約42萬元，但買盤瞬間被掃光。散戶退守500元大關，買盤多達4400個，合共輪候買入約120萬股，亦在短時股全數被沽清。

面對基金大戶及北水汹湧而來的沽盤，騰訊關鍵技術支持位亦告失守，戰友縱欲撈底亦宜考慮分注，不宜all in。

撰文：劉德斌

 

 

 

欄名 : 港股脈博

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