▲ 美國政府殺掉美國夢？民間太空人遭冷水當頭淋

維珍老闆布蘭森（Richard Branson）與Amazon創辦人貝索斯（Jeff Bezos）實現航天夢，先後坐著自家飛船衝出太空，開啟太空旅遊時代......甚麼？美國政府說他們不是太空人？

甚麼叫太空人？當然是飛過出太空的人。

那甚麼叫太空？1905年成立、總部在瑞士洛桑的國際航空聯合會（FAI）介定，太空在海拔100公里卡門線（Kármán line）之上。這是國際接受的定義。

但美國向來無視「國際關係基本準則」。聯邦航空管理局（FAA）一直說，海拔80公里就已經是太空。

這也引起了富豪們「內鬥」。貝索斯認為布蘭森只飛到80多公里，不算上了太空，自家Blue Origin公司飛船乘客飛越卡門線，才是不用打上「*」標註的正宗太空人。

好吧，布蘭森這英國富豪只做了「哎呀」太空人（用的還是美國民間技術），那麼貝索斯這土生美國富豪，在美國境內成立美國企業，奮鬥21年，終於實現了太空夢想，寫下21世紀美國夢，讓美國再次偉大起來，無論如何都值得美國慶祝吧？

美國政府竟然說不！

就在貝索斯上太空當日，FAA更新了美國「商業太空人」認證資格，至少飛到80公里高已經不夠，還要「在飛行間展示出對公眾安全必要的活動，或為人類航天安全有所貢獻」。

看完都不知道想說甚麼。FAA作為民航監管機構解釋，這個制度2004年設立時，就是為了宣揚載人航天安全，現在增加條件「更適合局方保護商業航天活動公眾安全的角色」。

貝索斯頭都大了。

他的新謝潑德（New Shepard）飛船無人駕駛，船上所有人都是乘客。公司高層還曾大讚飛船自動系統，直指乘客「根本甚麼都不用做」。

這下好了，明明飛到卡門線以上，到了國際承認的太空，都不是美國政府承認的商業太空人。

那麼誰才合格？

FAA已有2年未頒發過，這個沒有實質特殊待遇的虛銜。此前也只頒過7人，當中包括6名維珍太空飛機機師。另1人是兩周前和布蘭森同遊太空的維珍工程師摩西（Beth Moses），她前年首次征空雖不是機師，但負責艙內評估工作。

FAA新條件下，布蘭森純粹去看風景，看來也不合格。

美國政府這樣刁難立足美國的民營航天企業家，又何必呢？

美國自穿梭機退役後，官方基本上已喪失載人航天能力，太空總署（NASA）航天員先是要坐俄羅斯聯盟號前往太空站，現在換成美企SpaceX龍飛船，反正不是美國官方出品。坊間更不看好NASA新登月計劃的SLS火箭系統，認為難逃被SpaceX取代。

美國航天的未來，就支撐在SpaceX、維珍銀河和Blue Origin這些民企肩膊上。美國政府為了一個虛銜，去同艱苦奮鬥的企業家斤斤計較，這樣做有好處嗎？

貝索斯上太空 他這位「女伴」很重要

布蘭森開啟新太空時代 競爭對手接踵而來

超音速客機回歸 今次會成功嗎？