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【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落

研究報告 09:07 2021/07/27

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汽車消費，是擴大內需、拉動消費的重要動力。近年汽車銷量增速，汽車佔居民消費比重有增無減，不過受到合資車銷量下跌、全球晶片缺貨影響，汽車銷量增速開始回落。

...

欄名 : 大行有路捉

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