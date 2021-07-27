【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落 研究報告 09:07 2021/07/27 分享： 汽車消費，是擴大內需、拉動消費的重要動力。近年汽車銷量增速，汽車佔居民消費比重有增無減，不過受到合資車銷量下跌、全球晶片缺貨影響，汽車銷量增速開始回落。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【經濟展望】中國製造業投資有「虛火」 下半年增速不宜高估？ 今日 【經濟展望】中國製造業投資有「虛火」 下半年增速不宜高估？ 【宏觀經濟】Delta殺到，全球資產有否入冬？ 2021/07/26 【宏觀經濟】Delta殺到，全球資產有否入冬？ 【市場潮流】ESG投資概念惹關注 中國市場迎機遇 2021/07/26 【市場潮流】ESG投資概念惹關注 中國市場迎機遇 【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固 2021/07/23 【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固 【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速 2021/07/23 【行業分析】中資新能源汽車全球滲透提速 汽車 新能源 商品 AR 行業 中國 零售 晶片