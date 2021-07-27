【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？

港股近日續弱，再試年內低位，周一（26日）恒指跌逾1,000點，科技股重挫，拖累恒指科技指數挫6.6%。近期港股中科技股遭拋售，大行中金認為，內地當局監管不確定性再度成為短期影響海外中資股市場和增長板塊表現的最大影響因素。

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