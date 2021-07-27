【市場動向】港股低迷 內地監管壓力仍待釋放？ 研究報告 10:53 2021/07/27 分享： 港股近日續弱，再試年內低位，周一（26日）恒指跌逾1,000點，科技股重挫，拖累恒指科技指數挫6.6%。近期港股中科技股遭拋售，大行中金認為，內地當局監管不確定性再度成為短期影響海外中資股市場和增長板塊表現的最大影響因素。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落 今日 【行業分析】晶片缺貨難造新能源車 內地汽車銷量回落 【經濟展望】中國製造業投資有「虛火」 下半年增速不宜高估？ 今日 【經濟展望】中國製造業投資有「虛火」 下半年增速不宜高估？ 【宏觀經濟】Delta殺到，全球資產有否入冬？ 2021/07/26 【宏觀經濟】Delta殺到，全球資產有否入冬？ 【市場潮流】ESG投資概念惹關注 中國市場迎機遇 2021/07/26 【市場潮流】ESG投資概念惹關注 中國市場迎機遇 【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固 2021/07/23 【經濟展望】下半年中國出口添回落壓力 將體仍穩固 大行報告 港股 指數 恒生指數