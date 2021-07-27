中移動撈貨 股息逾7厘 名家專區 2021/07/27 分享： 國企指數昨日股災，中美對抗令後市不明朗，公用股防守性強，尤其中國移動（00941）主打內地市場，無懼中美關係惡化，加上數字中國是國策，車聯網可能是未來增長點，而今年可賺1,100億元人民幣左右，加上超 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股破底弱勢難改 利淡因素湧現添壓（第四版） 2021/07/26 港股破底弱勢難改 利淡因素湧現添壓（第四版） 中字股實力談 - 濰柴重拾增長 力拓農機氫燃 2021/07/23 濰柴重拾增長 力拓農機氫燃 中字股實力談 - 港股營造雙底 恒指阻力28200（第四版） 2021/07/22 港股營造雙底 恒指阻力28200（第四版） 中字股實力談 - 潤電拓新能源 帶動盈利增長 2021/07/22 潤電拓新能源 帶動盈利增長 中字股實力談 - 恒指再失牛熊綫 A股靜待單邊市（第四版） 2021/07/21 恒指再失牛熊綫 A股靜待單邊市（第四版） 中國移動（00941） 中國聯通（00762） 中國電信（00728） 復星醫藥（02196） 中資電訊股 人民幣 公用股 美元