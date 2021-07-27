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中移動撈貨 股息逾7厘

名家專區 2021/07/27

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國企指數昨日股災，中美對抗令後市不明朗，公用股防守性強，尤其中國移動（00941）主打內地市場，無懼中美關係惡化，加上數字中國是國策，車聯網可能是未來增長點，而今年可賺1,100億元人民幣左右，加上超

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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